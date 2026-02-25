Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Wohnmobil in Vollbrand - hoher Sachschaden

Rotenburg (Wümme) (ots)

Breddorf. In der Nacht von gestern auf heute geriet gegen 01:45 Uhr in der "Kleine Straße" ein im Garten abgestelltes Wohnmobil der Marke Mercedes-Benz aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die Eigentümer des angrenzenden Einfamilienhauses wurden durch Geräusche aufmerksam und setzten selbstständig den Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 62.500 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Breddorf und Hepstedt waren mit rund 50 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Bildrechte OF Hepstedt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell