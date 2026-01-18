Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der L512 im Bereich Wenden-Löffelberg

Wenden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 4:49 Uhr, wurden die Einheiten Hünsborn, Gerlingen und Wenden gemeinsam mit dem Führungsdienst der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden, dem Rettungsdienst des Kreises Olpe sowie der Polizei Olpe zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die L512 im Bereich Wenden-Löffelberg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stellte sich die Situation so dar, dass sich eine schwerverletzte Person in einem Fahrzeug befand. Das Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen zwei Bäume geprallt. In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde die verletzte Person mittels einer sogenannten schnellen, zeitorientierten Rettung aus dem Unfallfahrzeug befreit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Fahrzeug zunächst gegen Wegrollen und Umkippen ab und verschafften sich anschließend Zugang zum Patienten, indem sie Teile des Fahrzeugdaches entfernten. Nach erfolgreicher technischer Rettung wurde der schwerverletzte Fahrer dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss erfolgte durch Notfallsanitäter und einen Notarzt die medizinische Erstversorgung, bevor der Patient zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Siegen transportiert wurde. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen, unter anderem zur Klärung der Unfallursache. Im Rahmen dieser Ermittlungen blieb die L512 im Bereich Wenden-Löffelberg für mehrere Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wenden war mit etwa 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

