POL-ROW: Gnarrenburg: Betonmischer verunfallt - Schutzplanke verhindert Absturz in Kanal

Rotenburg (Wümme) (ots)

Gnarrenburg/Langenhausen. Heute Morgen gegen 07:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Stade mit einem Betonmischer die Kreisstraße 102 in Richtung Gnarrenburg. Auf Höhe der Hausnummer 9 geriet das Fahrzeug im stark aufgeweichten Seitenraum zu weit nach rechts und sackte in Richtung des Oste-Hamme-Kanals ab.

Lediglich eine Schutzplanke verhinderte, dass der mehrere Tonnen schwere Lkw in den Kanal stürzte. Es folgten umfangreiche und mehrstündige Bergungsarbeiten unter Einsatz von Kran und Bagger. Die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Für die Dauer der Arbeiten musste die Kreisstraße einige Stunden voll gesperrt werden.

- Müllfahrzeug fährt sich fest -

Aufgrund der Vollsperrung kam es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen im Nahbereich. Gegen 11:00 Uhr fuhr sich ein Fahrzeug der Müllabfuhr auf der schmalen Friedrichsdorfer Straße ebenfalls im Seitenraum fest und rutschte in Richtung Kanal. Dabei streifte das Arbeitsfahrzeug einen Straßenbaum.

Auch in diesem Fall blieb es glücklicherweise bei Sachschäden - niemand wurde verletzt oder geriet in den Graben.

