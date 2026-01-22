PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in Seniorenwohnanlage mit drei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst

Hamburg (ots)

Hamburg-Steilshoop, Gustav-Seitz-Weg, Feuer mit drei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 22.01.2026, 18:49 Uhr

Am Donnerstagabend gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg mehrere Notrufe ein. Diese berichteten von einem Brand in einem Apartment im Untergeschoss einer Seniorenwohnanlage. Da Meldungen eingingen, dass sich noch Personen im Gebäude befänden, erhöhte die Rettungsleitstelle umgehend das Einsatzstichwort und alarmierte zwei Löschzüge sowie den Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drangen bereits Flammen und dichter Rauch aus einer Wohnung. Sofort wurden Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Das Alarmstichwort wurde weiter erhöht, sodass sich ein weiterer Löschzug auf den Weg machte. Der Einsatzleiter bildete mehrere Einsatzabschnitte.

Es gelang, eine Person sehr zügig aus der Brandwohnung zu retten. Diese musste durch den Rettungsdienst Hamburg reanimiert werden und erlag im weiteren Einsatzverlauf an der Einsatzstelle ihren Verletzungen.

Parallel dazu wurde der Brand durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr bekämpft. Unter schwerem Atemschutz suchten Trupps das Gebäude nach weiteren Personen ab und evakuierte 32 Personen. Eine Person war schwer verletzt, fünf Personen leicht verletzt und 26 Personen blieben unverletzt. Eine Person wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, alle weiteren konnten vor Ort betreut werden. Ein HVV-Bus diente zur vorübergehenden Sichtung und Betreuung der Betroffenen.

Es wurden Nachlöscharbeiten sowie umfangreiche Belüftungs- und Entrauchungsmaßnahmen durchgeführt. Sechs Wohnungen gelten als unbewohnbar. Die Betreiberfirma klärt derzeit Unterbringungsmöglichkeiten für die Betroffenen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst Hamburg mit rund 100 Einsatzkräften etwa drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Patrick Schrenk
Telefon: 040-42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 21:01

    FW-HH: Unfall mit zwei U- Bahnen in Hamburg Billstedt

    Hamburg (ots) - Hamburg Billstedt, 20.01.2026, 18:07 Uhr Am Abend des heutigen Tages erreichte die Leistelle der Feuerwehr Hamburg ein Notruf zu einer liegen gebliebenen, voll besetzten U- Bahn der Linie U2 im Bereich des Bahnhofes Billstedt außerhalb der Bahnsteigzonen. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine mit einer größeren Anzahl Reisender besetzte U- Bahn vor, welche mit einem technischen Defekt an ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 20:33

    FW-HH: Hamburg- Jenfeld: Feuer mit drei Löschzügen in einer Autowerkstatt

    Hamburg (ots) - Hamburg- Jenfeld, Zur Jenfelder Au, 13.01.2026, 14:46 Am Nachmittag des 13. Januars erreichten zahlreiche Notrufe die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg. Im Stadtteil Jenfeld sollte eine Lagerhalle brennen. Die ersten am Notfallort eintreffenden Einsatzkräfte mussten den Brand in einer Autowerkstatt bestätigen und die Alarmstufe zügig auf Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren