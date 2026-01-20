Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Unfall mit zwei U- Bahnen in Hamburg Billstedt

Hamburg (ots)

Hamburg Billstedt, 20.01.2026, 18:07 Uhr

Am Abend des heutigen Tages erreichte die Leistelle der Feuerwehr Hamburg ein Notruf zu einer liegen gebliebenen, voll besetzten U- Bahn der Linie U2 im Bereich des Bahnhofes Billstedt außerhalb der Bahnsteigzonen. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine mit einer größeren Anzahl Reisender besetzte U- Bahn vor, welche mit einem technischen Defekt an den Stromabnehmern nicht mehr fahrbereit war.

Vorausgegangen war eine Berührung mit einer unbesetzten weiteren U- Bahn auf einem benachbarten Gleis, bei welcher aus noch nicht bekannter Ursache drei Waggons entgleist waren und die Stromabnehmer des besetzten Schienenfahrzeuges beschädigten.

Kräfte der Feuerwehr evakuierten die U- Bahn und führten die Passagiere über eine Treppe an der Schleemer Brücke aus dem Gleisbereich. Die durchgeführte rettungsdienstliche Sichtung ergab, dass alle 172 Passagiere unverletzt blieben, der Fahrzeugführer der U- Bahn wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus befördert.

Die gestrandeten Passagiere konnten ihre Fahrt mit zusätzlichen HVV- Bussen fortsetzen. Die Bergung der verunfallten U- Bahnen wird voraussichtlich erst am nächsten Vormittag erfolgen.

Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes für Hamburg im Einsatz.

