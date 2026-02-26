Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Ladendiebstahl - Flucht auf Kinderfahrrädern ++ Mann geht nach Klingelstreichen auf Kind los ++ Hoher Schaden nach Manipulation an Wildschutzzaun ++ Waffen bei Jugendlichen sichergestellt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Ladendiebstahl - Flucht auf Kinderfahrrädern ++

Zeven. Zwei 28-jährige Frauen betraten gestern gegen 10:15 Uhr die Postfiliale im Brakeweg. Kurz darauf entwendeten sie einen Toaster und einen Mantel und flüchteten mit Kinderfahrrädern in unterschiedliche Richtungen.

Ein aufmerksamer Kunde informierte eine Mitarbeiterin, die die Verfolgung aufnahm und den Notruf wählte. Als sie eine der Tatverdächtigen einholte, kam es zu einer Rangelei. Die eintreffende Polizei stellte die 28-Jährige und brachte sie zur Dienststelle. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte auch die zweite Beschuldigte in Tatortnähe angetroffen werden. Gegen beide Frauen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

++ Mann geht nach Klingelstreichen auf Kind los ++

Nieder Ochtenhausen. Ein 40-jähriger Mann fühlte sich gestern gegen 15.00 Uhr durch Klingelstreiche einer Kindergruppe (7 bis 14 Jahre) derart provoziert, dass er den Kindern hinter einem Fahrzeug auflauerte. Er schubste einen 10-Jährigen zu Boden und drohte ihm verbal mit Gewalt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung eingeleitet.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Wilstedt. Zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Richtweg ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/95920 zu melden.

++ Hoher Schaden nach Manipulation an Wildschutzzaun ++

Elm. Im Oheweg wurde bereits im Januar auf einer Erstaufforstungsfläche ein Wildschutzzaun mutwillig hochgewunden. In der Folge drang Wild ein und verbiss nahezu den gesamten Jungbestand. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

++ Waffen bei Jugendlichen sichergestellt ++

Tiste. In der vergangenen Nacht kontrollierte eine Streife gegen 02:00 Uhr in der Hauptstraße zwei 16-Jährige auf Fahrrädern. Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein Springmesser und einen Schlagring. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen die Jugendlichen wird nach dem Waffengesetz ermittelt.

Zudem ergaben sich Zweifel an den Eigentumsverhältnissen der mitgeführten Fahrräder. Auch diese wurden sichergestellt.

