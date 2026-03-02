Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht ++ Neues Versicherungsjahr - mehrere Verstöße festgestellt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht ++

Grasberg. In der Nähe der Landkreisgrenze kam es am Samstagnachmittag zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei Grasberg bittet um Hinweise.

Eine 24-jährige BMW-Fahrerin war in Richtung Worpswede unterwegs und setzte zum Überholen eines Opel an. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Opel-Fahrer daraufhin beschleunigt und zeitweise neben ihr gefahren sein. Um einen möglichen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, habe die 24-Jährige ihre Geschwindigkeit erhöht und sei nur knapp vor dem Opel wieder eingeschert.

Gesucht werden insbesondere Verkehrsteilnehmende, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gegenverkehr befanden und Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Grasberg unter 04208/919880 entgegen.

++ Neues Versicherungsjahr - mehrere Verstöße festgestellt ++

Landkreis. Seit Beginn des neuen Versicherungsjahres am 01.03. hat die Polizei im gesamten Landkreis mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Mit dem Stichtag verlieren die bisherigen grünen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit und müssen durch schwarze ersetzt werden. Wer ein versicherungspflichtiges Fahrzeug - etwa einen E-Scooter - ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr führt, macht sich unter Umständen strafbar.

Die Polizei appelliert erneut, rechtzeitig für einen gültigen Versicherungsschutz zu sorgen, bevor entsprechende Fahrzeuge genutzt werden.

