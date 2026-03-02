Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Müll in Brand gesetzt++Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht++Einbruch in Baucontainer++Motorradfahrer verletzt sich leicht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Müll in Brand gesetzt+ Verden. In der Hamburger Straße im Ortsteil Dauelsen wurde im Bereich von Altglascontainern ein illegal entsorgter Müllhaufen in Brand gesetzt. Passanten bemerkten Rauch bei den Containern und konnten das beginnende Feuer so weit ablöschen, dass die alarmierte Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten machen musste. Die Polizei Verden bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen haben, sich unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Verkehrsgefährdung gesucht+ Grasberg. Am Samstagnachmittag soll auf der Straße Kirchdamm durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer zu einer Verkehrsgefährdung gekommen sein. Eine 24-jährige Fahrerin eines BMW war in Richtung Worpswede unterwegs und beabsichtigte, einen Opel zu überholen. Nach bisherigen Informationen soll der Opel daraufhin beschleunigt haben und neben ihr gefahren sein. Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, habe die Fahrerin weiter beschleunigt und nur knapp vor dem Opel einscheren können. Es werden Zeugen gesucht, die sich im Gegenverkehr befunden haben und Angaben zu der Verkehrsgefährdung machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Grasberg unter 04208-919880 zu melden.

+Einbruch in Baucontainer+ Lilienthal. Am Wochenende, zwischen Freitag 14 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr, kam es in der Falkenberger Landstraße zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang. Noch ist unklar, ob sie etwas entwendeten. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Motorradfahrer verletzt sich leicht+ Lilienthal. Am Sonntag, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die Heidberger Straße in Fahrtrichtung Seebergen, gefolgt von einem ebenfalls 25-Jährigen auf einem Motorrad. Auf Höhe der Einmündung "Alte Reihe" musste Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Motorradfahrer aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands auf den haltenden Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell