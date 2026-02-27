Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Supermarkt++Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall++Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen++Radfahrerin leicht verletzt++Verkehrsunfall auf der B74++E-Scooter-Fahrer leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Supermarkt+ Verden. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Supermarkt in der Schulstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter im Geschäft weiteren Zugang in eine Tabakfiliale. Dort öffneten sie mehrere Pakete und entwendeten schließlich Tabakwaren. Die Polizei bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall+ Achim. Auf der Verdener Straße in Richtung Achim kam es am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit zwei Pkw. In der Nähe der Badener Dorfstraße beabsichtigte ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW nach links abzubiegen. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Citroën fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 29-Jährige und ein 50-jähriger Beifahrer des VW leicht verletzt. Da zum derzeitigen Zeitpunkt der Unfallhergang noch unklar ist, werden unabhängige Zeugen gesucht, welche den Unfall mitbekommen haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen+ Verden/A27. Auf der A27 in Höhe der Anschlussstelle Verden-Ost ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall mit vier Militärfahrzeugen. Die Beteiligten blieben jedoch unverletzt. Ersten Informationen zufolge kam es bei der Anschlussstelle aufgrund einer Tagesbaustelle zu einer leichten Staubildung. Dies bemerkte ein 21-jähriger Fahrer zu spät und fuhr auf das vor ihm abbremsende Militärfahrzeug auf. Ein nachfolgender 24 Jahre alter Fahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen. Der dann nachfolgende ebenfalls 21-jährige Fahrer erkannte die Situation wiederum zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 24-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieser noch auf das Fahrzeug des vor ihm fahrenden 21-Jährigen geschoben. Nach dem Unfall waren drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Reinigung der Fahrbahn musste der echte Fahrstreifen für knapp eine Stunde gesperrt werden.

+Radfahrerin leicht verletzt+ Verden. Eine 65-jährige Fahrerin eines Nissan befuhr am Donnerstagabend die Artilleriestraße aus Richtung Lindhooper Straße und wollte nach links in den Lönsweg abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 64-jährige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall auf der B74+ Hambergen. Am Donnerstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, befuhr ein 62-jähriger VW-Fahrer die Bremer Straße in Richtung Stade. Vor ihm musste ein 73-jähriger Ford-Fahrer in Höhe der Einmündung zum Birkenweg verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der nachfolgende VW-Fahrer und fuhr auf. Er verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+E-Scooter-Fahrer leicht verletzt+ Ritterhude. In der Straße Im Dicken Orth wurde am Donnerstagvormittag ein 57 Jahre alter E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Eine 43-jährige Ford-Fahrerin wollte nach rechts in die Bremer Landstraße einbiegen. Dabei übersah sie den E-Scooter-Fahrer, der den Geh- und Radweg in Richtung Marßel befuhr. Der 57-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

