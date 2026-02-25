Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Firma eingebrochen++Zeugen zu Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht++Zigarettenautomaten gestohlen++Unfall beim Ausparken - Fahrerin unter Einfluss+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Firma eingebrochen+ Langwedel. In der Nacht zu Dienstag, zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Straße Haferkamp in die Lagerhalle eines Handwerksbetriebs ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe eines Rolltores und gelangten in die Lagerhalle. Von dort entwendeten sie Metallteile und Werkzeug sowie weiteres handwerkliches Zubehör. Zudem machen sie sich an einem geparkten Firmenfahrzeug zu schaffen und stehlen die Kennzeichen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Zeugen zu Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht+ Achim. Am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam es auf der L156 in Höhe der Max-Nauman-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Pkw flüchtete anschließend vom Unfallort. Nach ersten Informationen beabsichtigte eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer eines Audi, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die L156 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 49-jährigen Fahrradfahrer, der die Kreuzung in Richtung Industriegebiet überquerte. Durch den Unfall wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrer bzw. der Fahrerin bei der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigarettenautomaten gestohlen+ Vollersode. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Vollersoder Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 01.15 Uhr ungewöhnliche Geräusche mitbekommen. Erst am Vormittag wurde der Diebstahl schließlich bemerkt. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Unfall beim Ausparken - Fahrerin unter Einfluss+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Pumpelberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 35-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Ford rückwärts aus einer Parklücke ausparken und touchierte dabei einen gegenüber abgestellten VW. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,56 Promille. Es wurde daraufhin ein Strafverfahren gegen die Fahrerin eingeleitet. Dafür musste sie eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

