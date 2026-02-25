PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Firma eingebrochen++Zeugen zu Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht++Zigarettenautomaten gestohlen++Unfall beim Ausparken - Fahrerin unter Einfluss+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Firma eingebrochen+ Langwedel. In der Nacht zu Dienstag, zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Straße Haferkamp in die Lagerhalle eines Handwerksbetriebs ein. Die Täter zerstörten eine Scheibe eines Rolltores und gelangten in die Lagerhalle. Von dort entwendeten sie Metallteile und Werkzeug sowie weiteres handwerkliches Zubehör. Zudem machen sie sich an einem geparkten Firmenfahrzeug zu schaffen und stehlen die Kennzeichen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Zeugen zu Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht+ Achim. Am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam es auf der L156 in Höhe der Max-Nauman-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Pkw flüchtete anschließend vom Unfallort. Nach ersten Informationen beabsichtigte eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer eines Audi, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die L156 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 49-jährigen Fahrradfahrer, der die Kreuzung in Richtung Industriegebiet überquerte. Durch den Unfall wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder dem Fahrer bzw. der Fahrerin bei der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigarettenautomaten gestohlen+ Vollersode. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Dienstag einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Vollersoder Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 01.15 Uhr ungewöhnliche Geräusche mitbekommen. Erst am Vormittag wurde der Diebstahl schließlich bemerkt. Zeugen, welche Hinweise zu der Tat haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Unfall beim Ausparken - Fahrerin unter Einfluss+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Pumpelberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 35-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Ford rückwärts aus einer Parklücke ausparken und touchierte dabei einen gegenüber abgestellten VW. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,56 Promille. Es wurde daraufhin ein Strafverfahren gegen die Fahrerin eingeleitet. Dafür musste sie eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 08:44

    POL-VER: +Zeugen zu Körperverletzung gesucht++In Gegenverkehr geraten+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Zeugen zu Körperverletzung gesucht+ Verden. Beim Holzmarkt kam es am Montagmittag, gegen 13.25 Uhr, zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter. Bisherigen Informationen zufolge fuhren der Täter und ein Begleiter mit Fahrrädern an zwei Jugendlichen vorbei. Nach einem kurzen verbalen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 07:58

    POL-VER: +Ladung entwendet++Zeugen zu Unfall mit leicht verletzter Fußgängerin gesucht+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Ladung entwendet+ Oyten/A1. Auf dem Parkplatz Thünen in Fahrtrichtung Hamburg brachen bislang unbekannte Täter in den Laderaum eines Lkw-Anhängers mit Postsendungen ein. In der Zeit von Sonntag 00.15 Uhr bis 10.30 Uhr öffneten die Täter die verschlossene Heckklappe und entwendeten mindestens den Inhalt eines ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 11:48

    POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 22.02.2026

    LK Osterholz/LK Verden (ots) - Diebstahl einer PKW-Abgasanlage. Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter die Abgasanlage einer geparkten Mercedes-E-Klasse ausgebaut und entwendet. Der Mercedes stand im Tatzeitraum an der Bremer Straße in Verden geparkt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 in Verbindung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren