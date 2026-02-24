PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Körperverletzung gesucht++In Gegenverkehr geraten+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Körperverletzung gesucht+ Verden. Beim Holzmarkt kam es am Montagmittag, gegen 13.25 Uhr, zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter. Bisherigen Informationen zufolge fuhren der Täter und ein Begleiter mit Fahrrädern an zwei Jugendlichen vorbei. Nach einem kurzen verbalen Austausch soll der Täter einen der Jugendlichen angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein. Der 17-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Täter der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+In Gegenverkehr geraten+ Oyten. Am Montagmittag befuhr ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer die Wächterstraße aus Richtung der Bergstraße kommend. In Höhe der Kloppenburger Straße kam ihm eine 66-jährige Fahrerin eines Dodge entgegen, die aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. In der Folge kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai. Der 52-Jährige hatte noch stark abgebremst, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
www.whatsapp.com/channel/0029VamsDOp5fM5UagLAnO27

