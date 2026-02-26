Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch auf Baustelle++Mit Baum und Pkw kollidiert++Auffahrunfall zwischen Pkw++Radfahrer wird schwer verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch auf Baustelle+ Verden. In der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 06.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Bremer Straße ein. Auf dem Gelände verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu mehreren Containern und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Beobachtungen in dem Bereich, können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mit Baum und Pkw kollidiert+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochvormittag, gegen 08.50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Pumpelberg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 74-jähriger Kia-Fahrer beabsichtigte, mit seinem Pkw in eine Parklücke einzufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr einen Bordstein, kollidierte seitlich mit einem Baum und stieß frontal gegen einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro beziffert. Der 74-Jährige blieb bisherigen Informationen zufolge unverletzt.

+Auffahrunfall zwischen Pkw+ Ritterhude. Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, ereignete sich auf der Stader Landstraße ein Auffahrunfall mit Verletzten. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Skoda befuhr die B74 in Richtung Osterholz-Scharmbeck hinter dem Honda einer ebenfalls 37 Jahre alten Fahrerin und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bisherigen Informationen zufolge erlitt die Fahrerin des Honda einen Schock und die Fahrerin des Skoda verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 9.000 Euro.

+Radfahrer wird schwer verletzt+ Grasberg. Auf der Huxfelder Straße kam es am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 62-jährige Radfahrer und der 23-jährige BMW-Fahrer befuhren hintereinander die K25 in Richtung Huxfeld. Ersten Informationen zufolge beabsichtigte der Radfahrer, die Fahrbahn nach links auf einen Fahrradweg zu verlassen. Zeitgleich scherte der Pkw zum Überholen aus und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Dieser erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell