Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Polizei sucht Schmuckeigentümer+

Bild-Infos

Download

Landkreis Osterholz (ots)

Im Januar, am 16.01.2026, wurde durch einen Spaziergänger im Gatzenweg in 27729 Hambergen ein Schmuckkästchen mit diversem Schmuck gefunden. Bislang konnte die Polizei den Fund nicht zuordnen bzw. keinen Eigentümer oder keine Eigentümerin ermitteln.

Wer erkennt auf dem Foto Schmuck oder Uhren, weiß, wem dieser Schmuck gehört und ob er eventuell aus einer Straftat stammt? Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791-3070 entgegen.

Detaillierte Fotos gibt es auf der Internetseite der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Bereich "Themen" oder dem nachfolgenden Link:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_verden_osterholz/themen/eigentumer-zu-moglichem-diebesgut-gesucht-118505.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell