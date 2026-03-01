Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 01.03.2026

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

In Wohnhaus eingebrochen

Verden - Im Zeitraum vom 08.01.2026 bis zum 28.02.2026 hebelten bislang unbekannte Täter die Kellertür und auch die Haustür eines Einfamilienhauses in der Gibraltarstraße in Verden auf. Anschließend durchsuchten die Täter das Haus nach möglichen Diebesgut. Ob tatsächlich Diebesgut erlangt worden ist, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis und beeinflusst am Steuer

Verden - Am 01.03.2026, um 01:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Verden in der Nienburger Straße einen VW UP aus Verden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-jährige Fahrer aus Verden nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,43 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Im Pkw konnten die Beamten noch Utensilien zum Konsumieren von Betäubungsmitteln auffinden und beschlagnahmen. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Auch sein 37-jähriger Beifahrer muss sich einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerb und Besitzes von Betäubungsmitteln stellen, da er während der Kontrolle eine pulverartige Substanz hervorholte, bei der es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um Betäubungsmittel handelt.

Bereich PK Achim

Bienenvölker gestohlen

Achim-Bollen Zwischen Freitagabend und Sonnabendmorgen wurden in der Bollener Dorfstraße von bislang Unbekannten mehrere Bienenvölker samt -stöcken gestohlen. Einen Teil der Bienenstöcke ließen die Unbekannten unweit des Tatortes zurück. Dennoch entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Mit gefälschtem Führerschein gestoppt

Ottersberg - Am Samstagvormittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 33-jährigen Mann aus Bremen, der zuvor die BAB 1 in Richtung Hamburg mit seinem Fiat Panda befuhr. Er zeigte den Beamten bei der Kontrolle einen griechischen Führerschein, bei dem es sich augenscheinlich um eine Totalfälschung handelte. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein dürfte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein und Pflichtversicherung

Oyten - Am Samstagmittag überprüften Beamte der Autobahnpolizei Langwedel die Zulassung eines auf der BAB 1 in Richtung Osnabrück fahrenden Mercedes. Für das Fahrzeug bestand offensichtlich keine Haftpflichtversicherung. Der 58-jährige Fahrzeugführer gab zudem an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bereich PK Osterholz

Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstag, den 29.02.2026, gegen 12:10 Uhr, kam es auf der "Loger Straße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus Osterholz-Scharmbeck beabsichtigte mit einem PKW von einer privaten Grundstückseinfahrt auf die "Loger Straße" aufzufahren. Hierbei übersah er die von rechts kommende bevorrechtigte 61-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Osterholz-Scharmbeck stammend, welche den Gehweg in falscher Richtung befuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Bei der 61-jährigen Radfahrerin konnte ein Atemalkoholwert von 0,56 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000EUR.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Ritterhude - Am Samstag, den 29.02.2026, gegen 19:50 Uhr, kam es auf der "Stader Landstraße" (B74) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrer eines E-Scooters. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Beltheim beabsichtigte aus der Straße "Am Großen Geeren" nach rechts auf die "Stader Straße" abzubiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende bevorrechtigte 14-jährige Fahrerin des E-Scooters aus Ritterhude. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Fahrerin des E-Scooters und verletzte sich leicht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600EUR.

Unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren

Schwanewede - Am Samstag, den 29.02.2026, gegen 19:39 Uhr, kam es auf der Straße "Am Markt" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der 15-jährige Fahrer des E-Scooters aus Schwanewede fuhr, von einem Parkplatz kommend, unvermittelt auf die Straße "Am Markt" und kollidierte hierbei mit dem bevorrechtigten PKW einer 59-jährigen Fahrzeugführerin aus Bremen, welche ihrerseits die Straße "Am Markt" in Richtung der Straße "Zum Marktplatz" befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 15-jährige Fahrer des E-Scooters und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anschließend wurde dieser mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800EUR.

