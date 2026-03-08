Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zwei Einsätze wegen brennender Rauchmelder im Zevener Eschenweg

Zeven (ots)

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden wurden die Feuerwehren Zeven, Brauel und Brüttendorf zu Einsätzen in den Eschenweg in Zeven alarmiert. In beiden Fällen war ein brennender Rauchmelder im Keller eines Mehrfamilienhauses Auslöser für die Alarmierung.

Am Samstagabend rückten die Einsatzkräfte zunächst zu einem gemeldeten Kellerbrand aus. Da die Lage beim Eintreffen zunächst unklar war, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Gebäude befanden. Das Mehrfamilienhaus wurde daher vorsorglich evakuiert. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in den Keller vor.

Dort stellte sich heraus, dass ein in Brand geratener Rauchmelder für die Rauchentwicklung gesorgt hatte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Anschließend wurde das Treppenhaus mithilfe eines Druckbelüfters vom Rauch befreit, sodass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

In der Nacht zum Sonntag wurden die Einsatzkräfte erneut in den Eschenweg alarmiert. Auch diesmal war ein brennender Rauchmelder Ursache für den Einsatz. Die Feuerwehr führte ähnliche Maßnahmen wie beim vorherigen Einsatz durch und konnte auch hier eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle jeweils an die Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst musste bei keinem der Einsätze tätig werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell