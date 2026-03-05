Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Pkw gerät in Brand - eine Person verletzt

Sittensen (ots)

Gegen 6.20 Uhr geriet am Donnerstagmorgen aus ungeklärter Ursache ein Mercedes-Benz Kombi auf einem Autorasthof in der Hansestraße in Brand. Der Fahrer hatte auf der Autobahn bemerkt, dass etwas mit dem Auto nicht stimmt. Daraufhin fuhr er von der Autobahn ab. Auf dem Parkplatz des Autohofes geriet das Fahrzeug schließlich in Brand.

Der Fahrer hatte bereits mit mehreren Feuerlöschern Löschversuche unternommen. Leider konnte er den Brand nicht löschen. Die Feuerwehr Sittensen war zügig zur Stelle. Beim Eintreffen stand der Motorraum bereits in Vollbrand. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz gegen die Flammen vor.

Mittels hydraulischem Rettungsgerät musste die Motorhaube abgetrennt werden, da dies mit Brechwerkzeug nicht gelang. Nach rund einer halben Stunde war das Feuer gelöscht, anschließend mussten umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Besonders schwierig war es, an die Glutnester unter dem Fahrzeug zu gelangen. Mithilfe eines Teleskopladers des Autohofes wurde das Fahrzeug kurzerhand angehoben, um besser an die Glutnester heranzukommen. Später musste Löschschaum eingesetzt werden, um eine besser Kühlwirkung zu erziehlen.

Im weiteren Einsatzverlauf musste die Feuerwehr Lengenbostel nachalarmiert werden, um mit Atemschutzgeräteträgern zu unterstützen.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein umliegendes Klinikum gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell