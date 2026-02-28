PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kabeltrommel gerät in Brand

Tiste (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Straße "Im Dorffeld" in Tiste zu einem Feuer. In einer Gartenhütte war eine Kabeltrommel in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Tiste, Sittensen und Kalbe war das Feuer bereits von Anwohnern gelöscht worden. Eine Person musste aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Gartenhütte mit einer Wärmebildkamera auf mögliche versteckte Glutnester. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehren der Samtgemeinde Sittensen
Gemeindepressesprecher
Alexander Schröder
Telefon: 0172 2062789
E-Mail: a.schroeder@feuerwehr-sittensen.de
https://www.feuerwehr-Sittensen.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell

