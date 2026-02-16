Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Sattelzug verunfallt auf A1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sittensen/A1 (ots)

Auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau kam es am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug verunfallte aus ungeklärter Ursache, kippte um und blieb auf der Seite auf dem Überholfahrstreifen liegen. Laut erster Meldung sollte der Fahrer eingeschlossen sein.

Beim Eintreffen der Sittenser Feuerwehr war der Fahrer bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen wie das Batteriemanagement durch. Ein Dieseltank des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall beschädigt. Größere Mengen Diesel waren bereits ausgetreten. Mittels Pumpe musste dieser in ein Überfass umgepumpt werden. Der Fahrer des Lkw musste mit dem Rettungswagen ins Buchholzer Krankenhaus gebracht werden.

Für die Rettungsmaßnahmen wurde der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben der Sittenser Feuerwehr waren auch die Feuerwehr Klein Meckelsen sowie der Rüstwagen der Feuerwehr Zeven alarmiert. Die beiden Wehren mussten jedoch nicht mehr tätig werden. Nach über zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Die Anfahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich aufgrund spiegelglatter Fahrbahn äußerst schwierig. Der Bergung des Lkws übernahm eine Bergungsfirma. Die Arbeiten werden sich wohl noch mehrere Stunden hinziehen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell