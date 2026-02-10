PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 bei Bockel

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 bei Bockel
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Bockel/A1 (ots)

Am Montagnachmittag, den 09.02.2026, wurden um 15:34 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg, auf Höhe der Anschlussstelle Bockel, alarmiert.

Ein Audi A6 war von der Fahrbahn abgekommen, im Seitenraum in einen Graben eingeschlagen und hatte dabei mehrere Zäune eines angrenzenden Autohauses durchbrochen. Das Fahrzeug wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam schließlich auf einer nahegelegenen Wiese auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Da das Fahrzeug einige Meter von der Autobahn entfernt, hinter einem Graben und einem Zaun zum Liegen gekommen war, mussten die Einsatzkräfte die Unfallstelle über einen nahegelegenen Wirtschaftsweg anfahren.

Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung des schwerverletzten Patienten und transportierte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Gyhum, Elsdorf, Zeven und Sottrum, der Rettungsdienst Zeven sowie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Justus Trumann
Samtgemeindepressesprecher Zeven
Samtgemeindefeuerwehr Zeven

Mail: trumann32@gmail.com
Tel.: 0162 / 477 28 76

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren