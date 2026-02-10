Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1 bei Bockel

Bockel/A1 (ots)

Am Montagnachmittag, den 09.02.2026, wurden um 15:34 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg, auf Höhe der Anschlussstelle Bockel, alarmiert.

Ein Audi A6 war von der Fahrbahn abgekommen, im Seitenraum in einen Graben eingeschlagen und hatte dabei mehrere Zäune eines angrenzenden Autohauses durchbrochen. Das Fahrzeug wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam schließlich auf einer nahegelegenen Wiese auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Da das Fahrzeug einige Meter von der Autobahn entfernt, hinter einem Graben und einem Zaun zum Liegen gekommen war, mussten die Einsatzkräfte die Unfallstelle über einen nahegelegenen Wirtschaftsweg anfahren.

Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung des schwerverletzten Patienten und transportierte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Gyhum, Elsdorf, Zeven und Sottrum, der Rettungsdienst Zeven sowie die Polizei.

