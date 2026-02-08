Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kreisdelegierten-Tag der Kinder- und Jugendfeuerwehren - Kreisjugendpflegerin Birgit Martens ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oerel (ots)

Samstagnachmittag fand im Oereler Schützenhaus der Kreisdelegierten-Tag der Kinder- und Jugendfeuerwehren 2026 statt. Kreis-Kinder- und Jugendfeuerwehrwart Oliver Austel konnte neben den zahlreichen Delegierten aus dem Landkreis auch viele Ehrengäste begrüßen. Darunter Landrat Marco Prietz, Kreisbrandmeister Peter Dettmer, die Abschnittsleiter Jörg Suske und Henning Herzig, Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Geestequelle Stephan Meyer sowie zahlreiche Stadt- und Gemeindebrandmeister.

Rückblick

Laut Oliver Austel wurde im vergangenen Jahr die Satzung geändert. Der Name der Kreisjugendfeuerwehr wurde in Kreis Kinder- und Jugendfeuerwehr Rotenburg (Wümme) geändert. Insgesamt waren 58 von 63 Delegierten anwesend, womit die Versammlung mehr als beschlussfähig war.

Austel bezeichnete das vergangene Jahr als ausgesprochen wechselreich. In den Jugendfeuerwehren des Landkreises sind fast 900 Jugendliche in 48 Jugendfeuerwehren aktiv, in den Kinderfeuerwehren rund 300 Kinder. Die Kinder- und Jugendfeuerwehren seien nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart. Rund 30.000 Stunden wurden von Betreuern und Jugendwarten geleistet, alles neben ihrer eigentlichen Arbeit in der Feuerwehr.

Das Jahreshighlight war das Kreiszeltlager in Sittensen mit 560 Personen, so groß wie nie zuvor. Im kommenden Sommer findet das Bezirkszeltlager in Zeven statt. Die Bezirksspiele ohne Grenzen wurden in Hepstedt ausgetragen. Rückblickend auf ein Jahr als Führungstrio der Kreis Kinder- und Jugendfeuerwehr zog Austel ein positives Fazit: "Wir ergänzen uns gegenseitig."

Ehrung

"Eine Ehrung steht immer dafür, wenn über ein besonderes Maß hinaus etwas gemacht wird", mit diesen Worten begann Oliver Austel den Tagesordnungspunkt Ehrungen. Er zeichnete die Kreisjugendpflegerin des Landkreises Rotenburg (Wümme), Birgit Martens, mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Kinder- und Jugendfeuerwehr aus.

Kreisbrandmeister Peter Dettmer freute sich über ein Jahr mit vielen Highlights und bedankte sich für den geleisteten Einsatz. Sein Dank richtete sich auch an alle Ausrichter der zahlreichen Veranstaltungen. Wichtig sei es, die Gegenwart zu gestalten, um die Zukunft zu sichern, so Dettmer.

Landrat Marco Prietz überbrachte die Grüße und den Dank des Landkreises sowie aller Städte und Gemeinden des Landkreises. Auch für ihn war der Besuch des Zeltlagers ein besonderes Highlight. "Es war gut, das Feeling zu sehen", freute sich der Landrat.

Wahlen

Ebenfalls auf der Tagesordnung standen Wahlen. Folgende Fachbereichsleiter wurden in ihren Funktionen einstimmig bestätigt: Fachbereichsleiter Fahrten und Lager Dennis Würker, Fachbereichsleiter Kinderförderung Rolf Rinck, Kreisjugendsprecher Maximilian Wenning sowie Kassenprüfer Mario Jagels.

Abschließend wurden zahlreiche Veranstaltungen für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Für das kommende Jahr sind diverse Investitionen in Zeltlagermaterial geplant. Das Schlusswort hielt die stellvertretende Kreis-Kinder- und Jugendfeuerwehrwartin Larissa Murck. Sie hoffe auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Bezirkszeltlager im Sommer.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell