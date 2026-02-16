Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Carportbrand greift auf Wohnhaus über - Rund 80 Kräfte im Einsatz

Zeven (ots)

Zu einem ausgedehnten Brand der Alarmstufe F2-Y (später F3) wurden am 16.02.2026 um 1.58 Uhr mehrere Feuerwehren nach Zeven alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Carport bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen.

Das Gebäude mit insgesamt vier Wohneinheiten war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Personen befanden sich nicht mehr im Haus. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend einen umfassenden Löschangriff ein, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Eine Wohnung brannte vollständig aus, das Feuer griff zudem auf eine zweite Wohneinheit über. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Im Einsatz waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Zeven, Brüttendorf, Oldendorf, Gyhum, Heeslingen, Wistedt und Brauel. Die Löscharbeiten dauerten etwa zweieinhalb Stunden an.

Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe liegen der Feuerwehr derzeit keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

