Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuerschein im Wald bestätigt - Feuerwehren im Folgeeinsatz

Zeven (ots)

Noch während der Nacharbeiten des vorangegangenen Brandeinsatzes in der Straße "hinter der Bahn" wurden die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden des vergangenen Montags erneut alarmiert. Gegen 4.25 Uhr meldeten Bürger einen Feuerschein in einem Waldstück in der Straße "Meyerhöfen".

Bei der Erkundung bestätigte sich die Meldung. In einem abgelegenen Bereich brannte aufgeschichtetes Feuerholz. Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen ein, um eine Ausbreitung auf die umliegende Vegetation zu verhindern.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Heeslingen, Wistedt und Zeven. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden zusätzlich die Tanklöschfahrzeuge aus Selsingen und Hepstedt nachalarmiert. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und vollständig abgelöscht werden. Der Einsatz dauerte insgesamt über vier Stunden an. Auch hier nimmt die Polizei die Ermittlung zur Brandursache auf.

Rückfragen bitte an:

Christian Müller
Stellv. Samtgemeindepressesprecher Zeven
Samtgemeindefeuerwehr Zeven

Mail: christian@mueller-freyersen.de
Tel.: 0162 / 4743400

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell

