Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit einem Messer zum Fasnachtsumzug

Laufenburg (Baden) (ots)

Am Bahnhof Laufenburg (Baden) Ost, stellte die Bundespolizei im Vorfeld zum Fasnachtsumzug ein Messer sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Samstagabend (14.02.2026) ist ein 18-Jähriger einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Die Einsatzkräfte stellen ein Einhandmesser fest, welches der kroatische Staatsangehörige mitführte. Da der Mann kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. In schweren Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drohen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

