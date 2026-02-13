Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Drogenschmuggler muss in Haft

Weil am Rhein (ots)

Ein wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist festgenommen worden. Nun verbüßt er eine Haftstrafe.

Am späten Donnerstagabend (12.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls den 35-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, verurteilte ein Gericht den deutschen Staatsangehörigen im letzten Jahr zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.340 Euro, dieser jedoch nicht bezahlte. Zuständigkeitshalber erfolgte die Übergabe des Mannes an die Bundespolizei. Da er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, erfolgte die Festnahme und die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell