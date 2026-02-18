Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verpuffung im Heizungsraum

Selsingen (ots)

Die Feuerwehr Selsingen wurde am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr zu einem gemeldeten Feuer in einem Heizungsraum in den Eschenweg alarmiert. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einer Verpuffung. Nach erster Erkundung ging ein Trupp unter Atemschutz vor. Es waren glücklicherweise nur Kabel und mehrere Sicherungen verschmort. Durch das schnellen alarmieren und Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Absicherung der Einsatzkräfte war ein Rettungswagen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell