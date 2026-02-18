PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verpuffung im Heizungsraum

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Selsingen (ots)

Die Feuerwehr Selsingen wurde am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr zu einem gemeldeten Feuer in einem Heizungsraum in den Eschenweg alarmiert. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einer Verpuffung. Nach erster Erkundung ging ein Trupp unter Atemschutz vor. Es waren glücklicherweise nur Kabel und mehrere Sicherungen verschmort. Durch das schnellen alarmieren und Eingreifen der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Absicherung der Einsatzkräfte war ein Rettungswagen vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Dennis Mooij
Pressesprecher
Freiwillige Feuerwehren SG Selsingen
E-Mail: dennismooij@freenet.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell

