FW-ROW: Brandmeldeanlage verhindert schlimmeres

Selsingen (ots)

In der Nacht zu Freitag auf Samstag kam es in einer Bank am Selsinger Brink zu einem Feuer. Wegen starker Verrauchung schlug eine Brandmeldeanlage Alarm. Sie läuft direkt in der Rettungsleitstelle auf, die wiederum die Feuerwehr Selsingen um 2 Uhr alarmierte. Nach erster Erkundung konnte das Feuer an einem Motor einer Lüftungsanlage im Keller ausgemacht werden. Atemschutztrupps löschten das Feuer und sorgten für die anschließende Belüftung. Um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben, wurde die Alarmstufe erhöht und die Wehren aus Seedorf und Haaßel nachalarmiert. Ein Rettungswagen war in Bereitstellung. Nach 2,5 Stunden verließen die letzte Einsatzkräfte den Einsatzort. Zur genauen Schadenursache und -höhe kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

