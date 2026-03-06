Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerer Fahrradunfall in Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Heute Vormittag gegen 10.48 Uhr ist es in der Brauerstraße/Grafeler Damm zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen.

Nach derzeitigem Stand befuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Skoda die Brauerstraße in Richtung Visselhövede, als ein 85-jähriger Radfahrer aus dem Grafeler Damm nach rechts auf den Radweg der Brauerstraße einbog.

Beim Abbiegen geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln, kam vom Radweg auf die Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Fahrrad den vorbeifahrenden Skoda der 63-Jährigen. Dadurch verlor er die Balance und stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Der 85-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle für etwa 45 Minuten zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell