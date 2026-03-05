Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen in Lauenbrück gesucht: Bank am See durch Grill beschädigt ++ Zeugen gesucht: Einbruch in Scheeßeler Fahrradladen ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen in Lauenbrück gesucht: Bank am See durch Grill beschädigt ++

Lauenbrück. Am See nahe des Fintauwegs trafen sich bereits am Freitag, den 27.02., gegen 17:30 Uhr mehrere bislang unbekannte Jugendliche zum Grillen. Dabei stellten sie zwei Einweggrills auf eine Kunststoffbank. Durch die entstandene Hitze wurde die Bank erheblich beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Fintel unter 04265/954860 oder bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470 zu melden.

Das einladende Frühlingswetter bietet einen guten Anlass, sich draußen zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Der Bereich rund um den See ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und andere Besucher. Allerdings wird der Platz immer wieder stark vermüllt, weshalb die Polizei an einen verantwortungsbewussten Umgang mit öffentlichen Gegenständen und der Natur appelliert.

++ Zeugen gesucht: Einbruch in Scheeßeler Fahrradladen ++

Scheeßel. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen etwa 02:15 Uhr und 05:50 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe des Fahrradladens "Fahrradprofi" ein.

Anschließend entwendete die Täterschaft ein E-Bike aus dem Geschäft. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261 / 947-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell