POL-ROW: ++ Drei verendete Katzen aufgefunden - Ermittlungen eingeleitet ++ Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Motorrad ++

++ Drei verendete Katzen aufgefunden - Ermittlungen eingeleitet ++

Helvesiek. Gestern gegen 12:10 Uhr erhielt die Polizei Fintel den Hinweis, dass nahe des Friedhofs am Waldrand drei verendete Katzen abgelegt worden seien.

Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Da die Tiere untypische Verletzungen aufwiesen, wurden Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Katzen wurden zum Tierheim Rotenburg gebracht.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Fintel unter 04265/954860 oder bei der Polizei Rotenburg unter 04261/9470 zu melden.

++ Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Motorrad ++

Bremervörde. Gestern gegen 16:45 Uhr kam es auf der B74, etwa auf Höhe der Stader Straße 36B (nahe eines Fitnessstudios), zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 64-jähriger Radfahrer, die Straße zu queren, und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 26-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision.

Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer gab an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

