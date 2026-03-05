Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hochwertige Fahrzeuge sichergestellt - Durchsuchungen nach Ermittlungen der Kripo ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg/Bothel. Bereits im Dezember 2024 konnte im Rahmen intensiver Ermittlungen der Rotenburger Kriminalpolizei ein im Ausland gestohlener Porsche aufgefunden und sichergestellt werden.

Daraus ergaben sich weiterführende Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Bothel. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls sowie der gewerbsmäßigen Hehlerei ermittelt.

Am gestrigen Vormittag durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Rotenburg mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Niedersachsen die Wohnanschrift des Beschuldigten sowie seine Arbeitsstätte in Rotenburg.

Dabei stellten die Beamten drei hochwertige Porsche fest. Erste Überprüfungen vor Ort ergaben Hinweise darauf, dass auch diese Fahrzeuge zuvor entwendet worden sein könnten. Die Pkw wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte zudem einen Schlagring sicher. Außerdem wurde ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

