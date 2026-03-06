POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall bei Bremervörde ++ Fahrzeugbrand an Tankstelle in Sittensen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

++ Schwerer Verkehrsunfall bei Bremervörde ++

Bremervörde/Spreckens. Gestern kam es gegen 10:28 Uhr auf der K 102 in der Spreckenser Landstraße auf Höhe der Hausnummer 11 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 20-Jähriger befuhr mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und Güllefass die Straße in Richtung Gnarrenburg und wollte auf eine Hofeinfahrt abbiegen. Hinter dem Gespann warteten mehrere Fahrzeuge den angezeigten Abbiegevorgang ab.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Audi am Ende der Kolonne setzte jedoch zum Überholen der wartenden Fahrzeuge an. Dabei kollidierte der Pkw frontal mit der Vorderachse des abbiegenden Treckers.

Durch den Aufprall wurde der Audi von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Straßenbaum. Der 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

++ Fahrzeugbrand an Tankstelle in Sittensen ++

Sittensen. Gestern gegen 06:20 Uhr geriet ein Mercedes-Benz Kombi auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Hansestraße im Bereich der Motorhaube in Brand. Eigene Löschversuche blieben erfolglos.

Die alarmierte Feuerwehr rückte an und löschte den zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand stehenden Motorraum.

Während der eigenständigen Löschversuche zog sich der 63-jährige Beifahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Neben dem Fahrzeug wurde auch der Boden des Autohofs beschädigt, zudem musste das Gelände gereinigt werden. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

