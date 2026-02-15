Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Amfetamin- und Cannabiseinfluss am Mittag...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 15.02.2026 um 16:05 Uhr ein 50-jähriger Neustadter mit seinem Pedelec in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann schwankte zuvor leicht von links nach rechts. Auch während der Kontrolle zeigte der Radfahrer deutliche Ausfallerscheinungen, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der Neustadter räumte hierzu ein, dass er täglich mehrere Joints, sowie am gestrigen Tag Amfetamin konsumiert habe. Ein durchgeführter Vortest bestätigte die Angaben des Mannes. Daher musste dieser in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben, sowie hiernach sein Pedelec nach Hause schieben. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell