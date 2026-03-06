Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung: 12-jähriger Alvin S. aus Kirchwalsede vermisst ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg/Kirchwalsede. Seit dem Mittag des 02. März wird der 12-jährige Alvin S. aus Kirchwalsede vermisst. Der Junge entfernte sich ohne Absprache aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe.

Eine mögliche Notlage des Jungen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die bisherigen intensiven Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte Alvin gemeinsam mit einem weiteren Jugendlichen aus der Einrichtung zum Bremer Hauptbahnhof gefahren sein. Von dort soll er möglicherweise allein weitergereist sein, eventuell in Richtung 29342 Eschede oder 37632 Eschershausen. Sein Begleiter kehrte anschließend in die Einrichtung zurück.

Da Alvin außerdem Bezüge nach Hannover, 31840 Fischbeck (Hessisch Oldendorf) und 31061 Alfeld hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich auch in diesen Orten aufhält.

Personenbeschreibung:

- 12 Jahre alt (wirkt etwa wie 14 Jahre alt)

- ca. 155 cm groß

- schlanke, hagere Statur

- lange, lockige Haare, die über die Stirn fallen

- zum Zeitpunkt des Verschwindens dunkel gekleidet

- spricht Deutsch und Italienisch

Hinweise zum Aufenthaltsort von Alvin S. nimmt der Polizeinotruf 110 sowie die Polizeiinspektion Rotenburg unter 04261/947-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

