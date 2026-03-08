Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Einbrüche in Scheeßel++Körperverletzung++Eingeschlagene Schaufensterscheibe++Im Pkw unterwegs mit entwendeten Kennzeichen++lärmende Jugendliche++

Polizei Rotenburg (ots)

++Einbrüche in Scheeßel++ Scheeßel. In der Freitagnacht kam es in der Straße Mühlenkamp zu einem Einbruchversuch in ein Wohnhaus. Als die Täter an der Terrassentür hebelten löste die Alarmanlage aus und die Täter flüchteten unerkannt. Ebenfalls kam es in der Nacht zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Cord-Müller-Straße während die Hausbewohner nicht vor Ort waren. Wer in dem Bereich verdächtige Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat wird gebeten, die Polizei Rotenburg zu kontaktieren.

++Körperverletzung++ Rotenburg. Am späten Freitagabend kam es in der Verdener Straße in Höhe der dortigen Sparkassenfiliale zu einer Körperverletzung. Ein 19-jähriger Mann schlug hier einen 23-jährigen Mann. Der Täter flüchtete danach, konnte aber durch die Polizei im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. ++Eingeschlagene Schaufensterscheibe++ Rotenburg. Eine bisher unbekannte Person hat in der Freitagnacht die Schaufensterscheibe eines Spielwarengeschäftes in der Fußgängerzone, Einmündung Wallbergstraße, beschädigt. Die Polizei überprüft hierzu noch vorhandene Videoüberwachungsanlagen. Wer Hinweise auf die Tat geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen.

++Im Pkw unterwegs mit entwendeten Kennzeichen++ Rotenburg. Am späten Freitagabend fiel einer zivilen Streife ein VW Golf in der Hansestraße im Gegenverkehr auf, da sich dessen Beifahrer mit dem Oberkörper aus dem Fenster lehnte. Nachdem der Streifenwagen gedreht hat konnte der Pkw auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Rönnebrocksweg festgestellt werden und die beiden Insassen flüchteten sofort zu Fuß. Zumindest der Beifahrer wurde durch die Beamten wiedererkannt. Bei der Überprüfung des Golfs stellten die Beamten fest, dass dieser nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichentafeln entwendet waren. Im Pkw wurden noch zwei weitere entwendete Kennzeichentafeln aufgefunden. Zur Zeit wird die Videoüberwachung einer angrenzenden Tankstelle ausgewertet.

++lärmende Jugendliche++ Rotenburg. In der Samstagnacht wurde der Rotenburger Polizei eine randalierende und lärmende Gruppe Jugendlicher im Bereich der Innenstadt und später auf dem Gelände des Landkreis-Gebäudes gemeldet. Die Polizei stellte die Personalien der Personen fest und verwies sie der Örtlichkeiten.

