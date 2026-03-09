Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeven: Mehrere Rauchmelderbrände im Eschenweg - Zeugen gesucht

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. In den gestrigen Abendstunden gerieten in drei Mehrparteienhäusern im Eschenweg Rauchmelder im Kellerbereich aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. In allen Fällen konnten die Feuer schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, größere Gebäudeschäden entstanden nicht.

Bereits am Samstagabend war es im Eschenweg zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem ebenfalls ein Rauchmelder in Brand geraten war. Zuvor kam es zwischen dem 28.02.2026 und dem 03.03.2026 zu einem weiteren gleichgelagerten Fall.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und kann derzeit nicht ausschließen, dass die Geräte vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. In den Brandfällen mussten die Mehrfamilienhäuser vorsorglich evakuiert werden und lösten aufwendige Polizei- und Feuerwehreinsätze aus.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Zeven unter 04281/9592 0 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Feuerwehrbericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6231046

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell