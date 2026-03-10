Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann uriniert in der Nähe der IGS Rotenburg ++ Verkehrsunfall beim Abbiegen und Überholen - eine Person verletzt ++ Achtjähriges Kind bei Unfall an Ampel leicht verletzt ++

++ Mann uriniert in der Nähe der IGS Rotenburg ++

Rotenburg. Gestern gegen 15.15 Uhr wurde die Polizei in die Straße In der Ahe gerufen, nachdem ein 47-jähriger Mann in der Nähe von Kindern und Jugendlichen neben einem Fußweg uriniert haben soll.

Die Beamten trafen den alkoholisierten Mann vor Ort an. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++ Verkehrsunfall beim Abbiegen und Überholen - eine Person verletzt ++

Gnarrenburg. Gestern kam es in der Hermann-Lamprecht-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 57-jähriger Mann wollte mit seinem Opel von der Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. In diesem Moment setzte eine ebenfalls 57-jährige Frau mit ihrem Volvo zum Überholen eines hinter dem abbiegenden Fahrzeug fahrenden Pkw an. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Volvo und dem Opel.

Die Volvo-Fahrerin verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr auf einen Gehweg und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der 57-jährige Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

++ Achtjähriges Kind bei Unfall an Ampel leicht verletzt ++

Visselhövede. Gestern gegen 11.30 Uhr kam es in der Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem radfahrenden Kind und einem Pkw.

Eine 64-jährige Fahrerin eines VW Passat wartete zunächst an einer roten Ampel und fuhr an, als diese auf Grün umsprang. In diesem Moment querte ein achtjähriges Kind mit dem Fahrrad die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst.

Das Kind stürzte mit dem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

