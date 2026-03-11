Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Erneuter Brand eines Rauchmelders im Eschenweg - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Gestern Abend gegen 19.40 Uhr geriet im Eschenweg erneut ein Rauchmelder in Brand und löste damit einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten nach dem Lüften wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gebäudeschaden entstand nicht.

Der Vorfall reiht sich in mehrere ähnliche Brandfälle ein, zu denen die Polizei in den vergangenen Tagen im Eschenweg Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9592-0 zu melden.

