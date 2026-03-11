PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Erneuter Brand eines Rauchmelders im Eschenweg - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg (Wümme) (ots)

Zeven. Gestern Abend gegen 19.40 Uhr geriet im Eschenweg erneut ein Rauchmelder in Brand und löste damit einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten nach dem Lüften wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gebäudeschaden entstand nicht.

Der Vorfall reiht sich in mehrere ähnliche Brandfälle ein, zu denen die Polizei in den vergangenen Tagen im Eschenweg Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9592-0 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren