Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gasaustritt in Mehrparteienhaus - 26 Personen evakuiert ++ Starkregen und Hagel führen zu mehreren Unfällen auf der A1 ++ Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Gasaustritt in Mehrparteienhaus - 26 Personen evakuiert ++

Rotenburg. Gestern Abend gegen 21.25 Uhr kam es in einem Mehrparteien- und Geschäftshaus in der Bergstraße zu einem Gasaustritt, wodurch Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen trat das Gas im Erdgeschoss und Kellerbereich aus. Insgesamt 26 Personen mussten evakuiert und vorübergehend in einem nahegelegenen Gemeindehaus untergebracht werden. Vier Personen wurden mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht, konnten jedoch ohne Befund wieder entlassen werden.

Nach Belüftung des Gebäudes konnten keine erhöhten Messwerte mehr festgestellt werden, sodass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Ursache ist derzeit unklar.

Bericht der FFW samt Bildern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6236914

++ Starkregen und Hagel führen zu mehreren Unfällen auf der A1 ++

BAB 1. Zwischen 11.30 Uhr und 15.00 Uhr kam es im Bereich der Polizeiinspektion Rotenburg zu insgesamt acht witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Ursache waren plötzlicher Starkregen und örtlich starker Hagel.

Die Unfälle ereigneten sich im Bereich Gyhum/Bockel und Stuckenborstel. Insgesamt waren 19 Fahrzeuge beteiligt, drei Personen wurden leicht verletzt.

In einem Fall kam eine Frau in Richtung Bremen kurz vor Stuckenborstel ohne Fremdeinwirkung bei Graupel von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem VW (siehe Bild). Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Bei einem anderen Unfall waren sechs Fahrzeuge involviert.

Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Es kam zwischenzeitlich zu mehreren Sperrungen von Fahrstreifen.

++ Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Zeven. Bereits am Dienstag, den 10.03.2026, kam es zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des E-Centers/Toom zu einer Unfallflucht.

Ein abgestellter Toyota wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Am Toyota wurde roter Lackabrieb festgestellt.

Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281/9592-0 entgegen.

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