Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gasalarm in der Rotenburger Innenstadt - mehrere Personen betroffen

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Rotenburg (Wümme) (ots)

Am späten Montagabend kam es in der Rotenburger Innenstadt zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines vermeintlichen Gasgeruchs.

Mitarbeitende einer radiologischen Praxis klagten während ihrer Arbeit über Atemwegsreizungen und alarmierten daraufhin vorsorglich die Rettungskräfte.

Zunächst wurde die Ortsfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mit dem Stichwort "THGAS" in die Bergstraße alarmiert. Da sich die Lage vor Ort zunächst als unklar darstellte, wurde das Einsatzstichwort frühzeitig auf "Gefahrgut" erhöht. In der Folge wurden, neben weiteren Einsatzkräften aus dem Stadtgebiet und umliegender Gemeinden, auch der Gefahrgutzug der Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) nachalarmiert.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden mehrere Gebäude im Umfeld vorsorglich geräumt. Insgesamt 26 betroffene Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut. Vier Personen wurden aufgrund von Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus transportiert.

Die eingesetzten Kräfte führten umfangreiche Messungen durch, um mögliche Gefahrstoffe zu identifizieren. Dabei konnte jedoch kein gefährliches Gas nachgewiesen werden. Lediglich geringe Mengen eines bislang unbekannten Stoffes wurden festgestellt, von dem nach Einschätzung der Einsatzkräfte keine akute Gefahr ausging.

Die Ursache für die aufgetretenen Atemwegsreizungen ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Insgesamt waren rund 137 Einsatzkräfte vor Ort, darunter 103 Feuerwehrkräfte aus neun Ortsfeuerwehren mit 22 Fahrzeugen sowie 34 Kräfte des Rettungsdienstes.

Der Einsatz konnte gegen Mitternacht beendet werden.

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