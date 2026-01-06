Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Neujahrskonzert 2026: Das Polizeipräsidium Mittelhessen lädt Bürgerinnen und Bürger ein

Giessen (ots)

Gießen: Das Polizeipräsidium Mittelhessen lädt Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Neujahrskonzert 2026 ein. Das Benefizkonzert findet am Samstag, 24. Januar 2026, um 17.00 Uhr in der St.-Bonifatius-Kirche, Liebigstraße 28 in Gießen, statt. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Neujahrskonzert bedankt sich die Polizei bei den Bürgerinnen und Bürgern für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung ihrer täglichen Arbeit. Gleichzeitig steht der Abend im Zeichen der Solidarität: Die Spenden des Konzerts kommen dem "Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen e. V." zugute. Sämtliche beteiligten Künstlerinnen und Künstler treten unentgeltlich auf und unterstützen damit den guten Zweck.

Musikalisch gestaltet wird das Konzert vom Landespolizeiorchester Hessen, dem Kinderchor St. Bonifatius, dem Chor Young Voices Mittenaar sowie dem Polizeilichen Musikduo Mittelhessen mit Tenor Kurosch Abbasi und Benjamin Schneider. Durch das Programm führt Anita Vidovic.

Polizeipräsident Torsten Krückemeier betont die besondere Bedeutung der Veranstaltung: "Das Neujahrskonzert ist für uns ein Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen in Mittelhessen. Vertrauen ist die Grundlage unserer täglichen Arbeit. Mit diesem Konzert möchten wir Danke sagen - und zugleich ein Zeichen der Solidarität setzen, indem wir ein wichtiges soziales Projekt in unserer Region unterstützen."

Das Polizeipräsidium Mittelhessen freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen musikalischen Abend, der Begegnung, Dank und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell