Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrüche in Stadtallendorf + Einbrecher scheitern an Kiosk-Tür + Diebe klauen Ware aus Snackautomaten

Stadtallendorf: Zwei Einbrüche in Stadtallendorf - Polizei sucht nach Zeugen

Am Samstagabend (3. Januar) kam es in Stadtallendorf zu zwei Einbrüchen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter jeweils über eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt zu dem Gebäude. In der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr hatten es Einbrecher auf ein Bürogebäude der katholischen Kirche in der St.-Michael-Straße abgesehen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen die Täter nichts mitgehen. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 500 Euro. Zwischen 23 Uhr und 23.10 Uhr stieg ein Unbekannter in das Gebäude eines Pflegedienstes in der Gießener Straße ein. Er durchsuchte Schränke und erbeutete mehrere Handys. Als ein Zeuge ihn auf frischer Tat ertappte, ergriff er die Flucht. Der Einbrecher wird als circa 180 cm groß und mit hellem Teint beschrieben. Er trug eine Jacke mit einer Kapuze. Zudem war sein Gesicht mit einem Schal verdeckt. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der St.-Michael-Straße und in der Gießener Straße wahrgenommen haben. Insbesondere sucht sie nach Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können. Diese werden gebeten die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu kontaktieren.

Marburg: Einbrecher scheitern an Kiosk-Tür

In der Zeit von Mittwoch (31. Dezember 2025) 22 Uhr bis Freitag (2. Januar 2026) 9 Uhr versuchten Einbrecher die Eingangstür eines Kiosks in der Barfüßerstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf circa 700 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: Diebe klauen Ware aus Snackautomaten

Gleich dreimal schlugen Unbekannte vergangene Woche in einem Automaten-Kiosk in der Straße "Neustadt" zu. Jeweils in den frühen Morgenstunden klauten sie aus mehreren Snackautomaten unter anderem Lebensmittel und Tabak im Wert von mindestens 1.000 Euro. Zu den Diebstählen kam es am Sonntag, 28. Dezember 2025 gegen 6 Uhr, am Montag, 29. Dezember 2025 zwischen 6 Uhr und 7 Uhr sowie am Freitag, 2. Januar 2026 gegen 5.10 Uhr. Bei einer Tat wurde die Scheibe eines Automaten beschädigt. Der Schaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Zu dem Diebstahl am Montagmorgen liegt der Polizei eine Personenbeschreibung vor. Der Täter wird als männliche Person beschrieben, zwischen 20 und 30 Jahren alt, mit hellem Teint und dunkler Bekleidung. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat letzte Woche verdächtige Personen im Bereich des Automaten-Kiosks in der Straße "Neustadt" beobachtet? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

