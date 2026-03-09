Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B215 - Großaufgebot an Rettungskräften

Ahausen (ots)

Am Montagmorgen gegen 6:45 Uhr kam es auf der B 215 im Ahausener Ortsteil Bünte zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beteiligt waren ein Renault und ein VW Golf. Aufgrund der ersten Notrufe wurde zunächst gemeldet, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei. Daraufhin alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass entgegen der ursprünglichen Meldung keine Person mehr eingeklemmt war.

Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatten vorbeifahrende Bundeswehrsoldaten als Ersthelfer angehalten und die Versorgung der Verletzten übernommen. Die Patienten wurden anschließend vom Rettungsdienst übernommen und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit insgesamt elf Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften. Beteiligt waren die Feuerwehren aus Ahausen, Sottrum, Rotenburg und Kirchwalsede sowie die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde Sottrum. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, Polizei und ein Abschleppunternehmen.

Die Feuerwehr unterstützte bei den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Zum genauen Unfallhergang sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell