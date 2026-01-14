PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Holzlaster kippt um

Krauchenwies / Landkreis Sigmaringen (ots)

Eine länger andauernde Straßensperrung hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der K 8267 ereignet hat. Ein 64 Jahre alter Holzlaster-Fahrer wollte mit seinem Gespann von einem Feldweg nach rechts in Richtung Göggingen auf die Kreisstraße einfahren. Mutmaßlich aufgrund Winterglätte und der dort abschüssigen Straße kam er dabei ins Rutschen und verlor die Kontrolle. In der Folge kippte der Sattelzug von der Straße, woraufhin die transportierten Baumstämme von der Ladefläche rollten.

Der Fahrer und dessen Mitfahrer wurden von den Einsatzkräften aus der Fahrerkabine befreit und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

Während der Flurschaden gering ausfallen dürfte, beläuft sich der Sachschaden am Sattelzug den ersten Schätzungen zufolge auf einen sechsstelligen Euro-Betrag.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und den aufwendigen Bergungsmaßnahmen, die bis kurz vor 19 Uhr andauerten, musste die Straße vollständig gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern aktuell noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg

