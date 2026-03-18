Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall mit Gefahrgut auf der A1 - Vollsperrung erforderlich ++ Zeugen gesucht: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - hoher Schaden ++

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Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Unfall mit Gefahrgut auf der A1 - Vollsperrung erforderlich ++

BAB 1/Sottrum. Gestern gegen 05.00 Uhr verunfallte ein Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung.

Nach derzeitigem Stand kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Außenschutzplanke und geriet ins Schleudern. Dabei verrutschte die Ladung, durchschlug die Plane des Aufliegers und verteilte sich auf der Fahrbahn.

Bei der Ladung handelte es sich um ätzendes, alkalisches Flüssig-Gefahrgut. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr wurde nachalarmiert und die Autobahn voll gesperrt.

Glücklicherweise blieben die Behälter unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Dem 30-jährigen Fahrer wird unter anderem ein Verstoß gegen die Ladungssicherung vorgeworfen. Nach mehreren Stunden konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Bericht der FFW: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/134804/6237759

++ Zeugen gesucht: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - hoher Schaden ++

Zeven. Zwischen 09.30 Uhr und Mitternacht brach eine bislang unbekannte Täterschaft in das Bekleidungsgeschäft "Steffen" in der Innenstadt ein.

Die Täter entwendeten mehrere Kleidungsstücke und flüchteten anschließend unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können oder im Bereich Kattrepel/Lange Str./Am Markt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Zeven unter 04281/9592-0 zu melden.

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