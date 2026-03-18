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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Hemer/ Iserlohn/ Altena (ots)

1. Messstelle	Menden, Oesberner Weg,
Zeit			17.03.2026, 7:15 bis 9:30 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	189,
Verwarngeldbereich 	15,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	75 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	HSK.
2. Messstelle	Hemer, Hönnetalstraße,
Zeit			17.03.2026, 10 bis 12:30 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	474,
Verwarngeldbereich 	19,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	96 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	S.

3. Messstelle Iserlohn_lössel, Lösseler Straße, Zeit: 17.03.2026, 10 bis 12.30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 260, Verwarngeldbereich 19, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 56 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Altena, Bahnhofstraße,

Zeit 17.03.2026, 16:20 bis 18:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 460, Verwarngeldbereich 50, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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