Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Hemer/ Iserlohn/ Altena (ots)
1. Messstelle Menden, Oesberner Weg, Zeit 17.03.2026, 7:15 bis 9:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 189, Verwarngeldbereich 15, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 75 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HSK.
2. Messstelle Hemer, Hönnetalstraße, Zeit 17.03.2026, 10 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 474, Verwarngeldbereich 19, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 96 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde S.
3. Messstelle Iserlohn_lössel, Lösseler Straße, Zeit: 17.03.2026, 10 bis 12.30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 260, Verwarngeldbereich 19, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 56 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Altena, Bahnhofstraße,
Zeit 17.03.2026, 16:20 bis 18:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 460, Verwarngeldbereich 50, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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