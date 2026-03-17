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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndungsrücknahme: Senior aus Sümmern wohlauf

Iserlohn (ots)

Nachdem eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto im Fahndungsportal erschien, wurde ein seit gestern vermisster Senior aus Iserlohn aufgefunden. Die Polizei klärt derzeit die Umstände seines Verschwindens und bedankt sich für die Hinweise. Die Fahndung wird aus dem Fahndungsportal entfernt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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