POL-MK: Fahndungsrücknahme: Senior aus Sümmern wohlauf

Altena (ots) - Drei erwischte Ladendiebe flüchteten am Montagnachmittag zu Fuß ohne ihren Pkw. Gegen 17.25 Uhr ging der Diebstahl-Alarm in der Discounter-Filiale an der Werdohler Straße los. Die Mitarbeiter beobachteten drei Männer, die mit einem Einkaufswagen durch den Eingang flüchteten. Eine Mitarbeiterin und ein Kunde verfolgten sie bis zu einem Fiesta, der vor dem Caritas-Gebäude parkte. Die Verfolger erreichten sie, als die Männer gerade vier ...

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