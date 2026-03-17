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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe nun ohne Auto

Altena (ots)

Drei erwischte Ladendiebe flüchteten am Montagnachmittag zu Fuß ohne ihren Pkw. Gegen 17.25 Uhr ging der Diebstahl-Alarm in der Discounter-Filiale an der Werdohler Straße los. Die Mitarbeiter beobachteten drei Männer, die mit einem Einkaufswagen durch den Eingang flüchteten. Eine Mitarbeiterin und ein Kunde verfolgten sie bis zu einem Fiesta, der vor dem Caritas-Gebäude parkte. Die Verfolger erreichten sie, als die Männer gerade vier Kaffee-Vollautomaten aus dem Geschäft in den Kofferraum luden. Die drei Männer sowie zwei weitere Insassen aus dem Pkw ergriffen die Flucht. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Polizei stellte den Fiesta mit Dortmunder Kennzeichen sicher. Die Ware wurde zurückgegeben. Die Ermittlungen laufen. (cris)

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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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