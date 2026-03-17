Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Wohnung
Menden (ots)
Unbekannte entwendeten Bargeld aus einer Wohnung an der Aechterholzstraße. Sie hebelten gestern zwischen 9-10.45 Uhr ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Hinweise nimmt die Polizei unter 0237390990 entgegen. (lubo)
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