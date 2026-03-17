POL-MK: Einbruch in Wohnung

Plettenberg (ots) - Gestern Abend wurde eine 29-Jährige in Gewahrsam genommen. Um kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei bereits durch Bürger zur Schranhorststraße gerufen. Dort hatte sie offenbar eine Glasflasche zerdeppert und für Aufsehen gesorgt. Trotz erfolgter Ansprache durch die Beamten kam es 18.30 Uhr zu erneuten Anrufen. Dieses Mal führte es die Polizei zur Seydlitzstraße. Die aufgebrachte Plettenbergerin beleidigte die eintreffenden Beamte als Hurensöhne, ...

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