POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Werdohl (ots) - Im Rahmen der euopaweiten Roadpol-Kontrollwoche "Seatbelt" haben Polizeibeamten an der Hauptstraße in Werdohl und an der Werdohler Straße in Neuenrade am vergangen Donnerstag Kontrollstellen errichtet. Der Schwerpunkt der Verkehrskontollen lag darauf zu überprüfen, ob alle Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß angeschnallt waren. Ziel dieser Kontrollaktion ist es, das Bewusstsein zu stärken, wie ...

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