Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden (ots)
1. Messstelle Menden, Ob dem Lahntal, Zeit 16.03.2026, 12:15 bis 17:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 860, Verwarngeldbereich 124, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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