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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots)

1. Messstelle	Menden, Ob dem Lahntal,
Zeit			16.03.2026, 12:15 bis 17:30 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	860,
Verwarngeldbereich 	124,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	9,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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    Werdohl (ots) - 1. Messstelle Werdohl-Kleinhammer, Rutenpaul, Zeit 16.03.2026, 7:52 bis 10:12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 256, Verwarngeldbereich 40, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 54 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Werdohl, Plettenberger Straße, Zeit 16.03.2026, 10:42 bis 11 Uhr, Art ...

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