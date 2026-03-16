Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollaktion Roadpol Seatbelt

Werdohl (ots)

Im Rahmen der euopaweiten Roadpol-Kontrollwoche "Seatbelt" haben Polizeibeamten an der Hauptstraße in Werdohl und an der Werdohler Straße in Neuenrade am vergangen Donnerstag Kontrollstellen errichtet. Der Schwerpunkt der Verkehrskontollen lag darauf zu überprüfen, ob alle Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß angeschnallt waren. Ziel dieser Kontrollaktion ist es, das Bewusstsein zu stärken, wie lebenswichtig das konsequente Anschnallen im Straßenverkehr ist.

Ingesamt wurden dabei 28 Gurtverstöße bei Erwachsenden und 8 Gurtverstöße bei Kindern festgestellt. Die Polizei betont ausdrücklich, dass die Verantwortung für die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern dem Fahrer bzw. Fahrerin obliegt. Neben den festgestellten Gurtverstößen schrieben die Beamten auch noch eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Drei Verkehrsteilnehmern wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen, da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Steuer saßen. Ingesamt stellten die Beamten 58 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. (Bu)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell